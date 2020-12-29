«Волонтеры Azercell» и их друзья исполнили мечты детей о подарках! (ФОТО)

Праздничные подарки доставлены детям из Гянджи и Барды, семьям шехидов и ветеранов войны.

В этом году наш народ с особой радостью и счастьем встретит День Солидарности Азербайджанцев Всего Мира и Новый Год! Каждый азербайджанец, и в особенности наши дети, имеют право радоваться наступающим праздникам. Именно поэтому, благотворительная группа «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») уделяет особое внимание детям, которые непосредственно сами или в лице своих родителей и семей, столкнулись с тяготами войны за последние месяцы. Так, при организационной поддержке Общественной Организации Помощи Семьям Шахидов «Zəfər» и Ассоциации «SOS Детские Деревни Азербайджан» группа волонтеров Azercell проводит праздничную акцию по раздаче новогодних подарков для детей, пострадавших от армянских бомбардировок в Гяндже и Барде, а также детям шахидов и ветеранов войны.

Особое значение имеет тот факт, что на этот раз, с целью охватить большее количество детей, группa «Azercell Könüllüləri» создала возможность участия в данной социальной акции не только своим сотрудникам, но и всем желающим. В течение месяца на Facebook странице группы «Azercell Könüllüləri» был размещен список детей, пострадавших от армянских провокаций в Гяндже и Барде, а также жителей Детских Деревень SOS в Баку и Гяндже. Любой, кто хотел присоединиться к инициативе, мог выразить свою поддержку, выбрав и предоставив желаемы подарок из списка, заранее составленного самими детьми или же, сделав пожертвование на банковские счет, реквизиты которого также были опубликованные на странице в социальной сети. Таким образом, принять участие в этом добром проекте смогли наши соотечественники как в Азербайджане, так и за его пределами. Отметим, что сотрудники компании Ericsson, технологического партнера Azercell, также внесли свой существенный вклад в осуществление данной праздничной благотворительной акции. Наконец, 28 декабря волонтеры Azercell и их друзья доставили всем детям новогодние подарки, собранные с особой заботой и любовью.

В то же время, были подготовлены подарки для детей наших ветеранов и героев, погибших в Отечественной войне, проживающих в Баку и различных регионах Азербайджана.

В результате социальной кампании, осуществленной «Azercell» и их друзьями, удалось реализовать новогоднюю мечту и порадовать более 500 детей из различных семей.

Поздравляем подрастающее поколение, которое является сердцем и надеждой на светлое будущее нашей страны с наступающими праздниками! Желаем всем мира, благополучия, а также исполнения всех желаний!