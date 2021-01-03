Количество сайтов на правительственном домене Азербайджана увеличилось

БАКУ /Trend/ - Опубликован перечень последних зарегистрированных государственных сайтов Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на GOV.az.

В зоне GOV.az в числе последних зарегистрированных Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Президентский Дворец Азербайджанской Республики, Азербайджанский фонд страхования вкладов, открытое акционерное общество "Агролизинг", Центр НИИ по виноградарству и виноделию при минсельхозе Азербайджана.

yashat.gov.az/ yasat.gov.az/ brigde.gov.az/ asanbrigde.gov.az/ Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана estis.gov.az/ meda.gov.az/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана dnis.gov.az/ Президентский Дворец Азербайджанской Республики adif.gov.az/ Азербайджанский фонд страхования вкладов aqroservis.gov.az/ Открытое акционерное общество "Агролизинг" wine-grape.gov.az/ Центр НИИ по виноградарству и виноделию при минсельхозе Азербайджана

Отметим, что регистрация доменов третьего уровня GOV.az осуществляется Агентством специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Напомним, что в январе-ноябре в азербайджанском сегменте интернета были зарегистрированы 44 домена и 136 субдоменов, которые обычно используются организациями для создания уникальных имен сайтов для своих подразделений или сервисов. По итогам 2019 года в Азербайджане были зарегистрированы 45 доменов и 107 субдоменов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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