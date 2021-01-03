Количество сайтов на правительственном домене Азербайджана увеличилось
БАКУ /Trend/ - Опубликован перечень последних зарегистрированных государственных сайтов Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на GOV.az.
В зоне GOV.az в числе последних зарегистрированных Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Президентский Дворец Азербайджанской Республики, Азербайджанский фонд страхования вкладов, открытое акционерное общество "Агролизинг", Центр НИИ по виноградарству и виноделию при минсельхозе Азербайджана.
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yashat.gov.az/
yasat.gov.az/
brigde.gov.az/
asanbrigde.gov.az/
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Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
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estis.gov.az/
meda.gov.az/
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Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
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dnis.gov.az/
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Президентский Дворец Азербайджанской Республики
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adif.gov.az/
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Азербайджанский фонд страхования вкладов
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aqroservis.gov.az/
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Открытое акционерное общество "Агролизинг"
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wine-grape.gov.az/
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Центр НИИ по виноградарству и виноделию при минсельхозе Азербайджана
Отметим, что регистрация доменов третьего уровня GOV.az осуществляется Агентством специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана.
Напомним, что в январе-ноябре в азербайджанском сегменте интернета были зарегистрированы 44 домена и 136 субдоменов, которые обычно используются организациями для создания уникальных имен сайтов для своих подразделений или сервисов. По итогам 2019 года в Азербайджане были зарегистрированы 45 доменов и 107 субдоменов.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev