Обновленная политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp никак не отразится на азербайджанской аудитории

БАКУ/Trend/ - WhatsApp и ранее использовал данные своих пользователей в целях проведения эффективной рекламной кампании в Facebook и Instagram, а также обновлял свои продукты на основе этих требований, сказал Trend техноблогер Тариель Агазаде.

По его словам, изменение политики пользования WhatsApp с экономической точки зрения нормально.

«Facebook, будучи владельцем мессенджера WhatsApp, обеспечивает ее сервера и прочее техническое обеспечение, которыми пользуются ежемесячно более двух миллиардов пользователей по всему миру. Альтернативой изменению этой политики могла бы послужить годовая абонентская плата, что также вызвало бы негодование у пользователей мессенджера», - добавил Агазаде.

Он подчеркнул, что новая политика использования услуг WhatsApp никак не повлияет на азербайджанский рынок мессенджеров.

«Тема конфиденциальности мессенджеров в данный момент в Азербайджане не актуальна. Такими вопросами озадачиваются развитые страны, у которых нет каких-либо проблем. В азербайджанском обществе этим мессенджером пользуются как граждане проживающие в городах, так и в отдаленных местностях»,- сказал Агазаде.

По его мнению, те граждане, которые откажутся от мессенджера WhatsApp и перейдут на альтернативные источники, в дальнейшем будут вынуждены вернуться в эту, так как WhatsApp является лидером в нашей стране.

«Я думаю, что Facebook был вынужден принять эти правила и предложить своей аудитории согласиться с ними. Как я уже отметил, WhatsApp и ранее передавал данные своей аудитории Facebook. Во избежание проблем с правительством США, которое в последнее время конфликтует с социальными сетями, глава Facebook узаконил эти возможности во избежание дальнейших проблем", - подчеркнул техноблогер.

Кроме того, Агазаде отметил, что эти правила не коснулись европейской аудитории пользователей WhatsApp.

Для пользователей мессенджера WhatsApp, которые все же захотят отказаться от новых правил, Агазаде рекомендует использовать Telegram или же Signal.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev