Nar представляет специальные льготы для ветеранов Карабахской войны

БАКУ/Trend/ - Nar предлагает особые льготы для наших героев, принимавших участие в боях за территориальную целостность Азербайджана. Для того, чтобы воспользоваться специальными скидками, с 21 января достаточно подойти к одному из центров Nar и предоставить соответствующий документ. Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте мобильного оператора nar.az.

Следует отметить, что в ходе боевых действий по освобождению наших земель Nar реализовал множество социально значимых проектов, поддержал людей, живущих в прифронтовой зоне. Мы всегда будем благодарны всем участникам войны, сражавшимся за свободу наших земель! #SalamQarabağ