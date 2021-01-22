Nar представляет специальные льготы для ветеранов Карабахской войны
БАКУ/Trend/ - Nar предлагает особые льготы для наших героев, принимавших участие в боях за территориальную целостность Азербайджана. Для того, чтобы воспользоваться специальными скидками, с 21 января достаточно подойти к одному из центров Nar и предоставить соответствующий документ. Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте мобильного оператора nar.az.
Следует отметить, что в ходе боевых действий по освобождению наших земель Nar реализовал множество социально значимых проектов, поддержал людей, живущих в прифронтовой зоне. Мы всегда будем благодарны всем участникам войны, сражавшимся за свободу наших земель! #SalamQarabağ
От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО)
Лента новостей
Нагиф Гамзаев: Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном служит экономическому благополучию региона
Возбуждено уголовное дело еще против 2 террористов, привлеченных Арменией к боевым действиям в Карабахе
Программа утилизации старых автомобилей в Азербайджане даст толчок развитию транспортного сектора страны
К оценке ущерба на освобожденных территориях будут привлечены члены Общественного совета минэкологии Азербайджана
Возможность обучения школьников в дистантной форме сохранится и после 1 февраля - минобразования Азербайджана
PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов
Плотная комплектация классов может создать проблему с точки зрения эпидемиологической ситуации - Эмин Амруллаев
Участие народного артиста Мурада Гусейнова во "Встрече в Пекине" широко освещается в китайской прессе (ВИДЕО)
В Азербайджане может быть отменен штраф за повторное в течение дня нарушение правил стоянки и парковки
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов
«Достлуг» может создать почву для новых переговоров по Транскаспийскому трубопроводу - норвежская консалтинговая компания