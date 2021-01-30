Кабельный оператор Азербайджана начал трансляцию популярного корейского телеканала

БАКУ /Trend/ - Один из азербайджанских кабельных операторов представил возможность просмотра популярного корейского телеканала "ARIRANG World".

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе KATV1, в столице Азербайджана был выявлен высокий спрос на корейский контент, в связи с чем компания представила своим абонентам трансляцию популярных сериалов, развлекательных проектов (мода, кухня, шоу-бизнес), спортивных мероприятий и новостей на английском языке.

Отметим, что телеканал доступен только абонентам цифрового вещания KATV1.

"В ближайших перспективах компании не только расширение географии своего вещания, но также внедрение последних мировых достижений в сфере телекоммуникационных технологий, что в совокупности с высоким качеством услуг и уровнем обслуживания клиентов станет главным условием сохранения ведущих позиций компании на азербайджанском телекоммуникационном рынке", - отмечается в сообщении оператора.

Напомним, что компания "AG Telekom" была основана в 2005 году. В августе того же года Национальным советом по телерадиовещанию ей была выдана лицензия на кабельное вещание в городе Баку. На данный момент компанией проложено 90 километров оптико-волоконной, 80 километров магистральной и 140 километров субмагистральной кабельной сети, которая подготовлена для оказания мультимедийной услуги подключения к KATV1.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev