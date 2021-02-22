«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года

По данным «Лаборатории Касперского», в четвёртом квартале 2020 года число DDoS-атак выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этом снизилось на 31% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Таким образом, продолжился спад рынка, наметившийся ещё весной.

На снижение числа DDoS-атак в конце 2020 года мог повлиять бурный рост рынка криптовалюты. Эксперты компании объясняют это тем, что операторы ботнетов перенаправили часть мощностей на майнинг. Они перепрофилировали некоторые ботнеты, чтобы контрольно-командные серверы, которые обычно используются для проведения DDoS-атак, могли использовать вычислительные ресурсы заражённых устройств для майнинга криптовалют. Это предположение подтверждается статистикой Kaspersky Security Network*. На протяжении 2019 года и в начале 2020-го число криптомайнеров падало, а с августа 2020 года начало резко расти и в четвёртом квартале вышло на плато.

Спад произошёл в основном за счёт лёгких в организации атак, доля же умных DDoS снизилась незначительно. Причина этого, вероятно, заключается в том, что при росте цен на подобные услуги первыми отсекаются дилетанты — школьники, мелкие хулиганы и просто горячие головы, у которых нет серьёзных причин для заказа DDoS. Интересы же профессионалов не теряют актуальности, особенно в богатый на праздники и распродажи четвёртый квартал, поэтому они продолжают заказывать и организовывать атаки.

Кроме того, с октября по декабрь по-прежнему фиксировались инциденты с ресурсами образовательных организаций. Об этом, в частности, сообщили несколько школ в Массачусетсе и Лаврентийский университет в Канаде. Также от мусорного трафика в заключительном квартале года страдали популярные игровые платформы.

«Изменение количества DDoS-атак сегодня происходит в связи с двумя противоположными течениями. Во-первых, важность стабильной работы онлайн-ресурсов в том числе для бизнеса и обучения подогревает интерес злоумышленников к продолжению использования этого инструмента. А во-вторых, рост курса криптовалют мотивирует их переключиться на атаки майнеров. Пока эти тренды будут сохраняться, мы не ожидаем существенного роста или падения рынка DDoS», — отметил Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» напоминает о мерах, которые помогут успешно противодействовать DDoS-атакам и бороться с их последствиями:

поддержку сайтов следует доверить специалистам, которые знают, что предпринять в случае такого инцидента;

стоит внимательно проверять соглашения с поставщиками и контактную информацию, включая договоры с провайдерами интернет-услуг. Это поможет командам быстро получать нужную информацию в случае атаки;

внедрить специализированные корпоративные решения для защиты от DDoS. Например, решение Kaspersky DDoS Protection обеспечивает мониторинг трафика в режиме реального времени и эффективно отражает атаки любого объёма.

Полный отчёт о DDoS-атаках в четвёртом квартале 2020 года можно прочитать по ссылке: https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-2020/100469/.

*Kaspersky Security Network, облачная инфраструктура для сбора и анализа данных с компьютеров миллионов добровольных участников из разных стран, обеспечивает максимально оперативную реакцию на новые угрозы с помощью экспертной системы Astraea.