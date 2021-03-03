В США суд обязал Intel выплатить более $2 млрд за нарушения патентов

Федеральный суд Западного округа штата Техас обязал корпорацию Intel выплатить около $2,18 млрд за нарушения патентных прав компании VLSI Technology, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о двух патентах, которые касаются технологий по повышению быстродействия микропроцессоров. За нарушение одного из них Intel должна будет выплатить $1,5 млрд, за нарушение второго - $675 млн.

Адвокаты Intel доказывали, что в основе одного из патентов лежат разработки ее сотрудников. Представители VLSI Technology подчеркивали, что Intel целенаправленно игнорировала нарушения чужих патентов.

В электронную базу указанного федерального окружного суда поступило уведомление о том, что судья вынес вердикт по делу, но доступа к документу пока нет. Отраслевые СМИ называют указанную выплату по нарушению патентов одной из крупнейших в истории США.

Основанная в 1968 году Intel производит электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2020 год превысил $77 млрд.