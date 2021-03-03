Инновационный центр Азербайджана реализует мероприятия по поддержке стартап экосистемы

БАКУ/Trend/ - Для достижения количества стартап-проектов Азербайджана до 500 инновационным центром (Центр) Азербайджана совместно с другими организациями проводится ряд мероприятий, направленных на их поддержку, сказали в среду Trend в Центре.

По данным источника, в течении года Центром ежегодно проводятся свыше десяти хакатонов (ред., -Хакатон -форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время) различных направлений, целью которых является поддержка местных стартаперов в области развития их проектов.

"Мы со своей стороны оказываем стартаперам финансовое содействие, организовываем встречи с местными и иностранными инвесторами. Несмотря на ограничения в связи с пандемией, мы стараемся продолжить свою поддержку в онлайн формате", - добавили в Центре.

Кроме того, было отмечено, что в целях доведения количества стартап-проектов Азербайджана до 500, компанией "500 Startups" будут предоставлены все необходимые возможности участникам - начиная от идеи, заканчивая финансированием проекта и выведением его на внешние рынки.

"Кроме увеличения стартап-проектов, в Азербайджане необходимо развитие специалистов этой отрасли. В нашей стране количество стартап-проектов не превышает даже ста, в связи с чем нам, помимо создания проектов, необходимо взрастить специалистов этой отрасли", - подчеркнули в Центре.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev