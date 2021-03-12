Количество онлайн-обращений по цифровым каналам Nar выросло разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - В период карантина мобильный оператор Азербайджана Nar обслуживал своих абонентов посредством различных каналов связи в усиленном режиме.

Об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор Nar Гуннар Панке, сообщает в пятницу Trend.

«В 2020 году в колл-центр на короткий номер 777 поступило более 2,5 миллиона запросов и среднее время обработки запроса составило 20 секунд», - сказал Панке.

Он отметил, что 85 процентов абонентов, обращавшихся в колл-центр, высоко оценили качество предоставляемых услуг.

«В службу онлайн-чата приложения "Nar +", который позволяет выполнять множество операций, связанных со счетом, поступило более 195 тысяч запросов», - добавил Панке.

Он подчеркнул, что количество онлайн-обращений по цифровым каналам оператора впервые выросло разнонаправленно по всем сетям в пределах от 100 до 400 процентов.

Более 205 тысяч запросов абонентов оперативно были решены через официальные страницы мобильного оператора в социальных сетях.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev