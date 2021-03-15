Проекты азербайджанской службы ASAN вызвали интерес на международном мероприятии

БАКУ/Trend/ - Директор Центра развития электронного правительства (Центр) Азербайджана при Госагентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Фариз Джафаров выступил с докладом на онлайн-мероприятии Digital Summit 2021 с участием мировых лидеров в области цифровых технологий.

Как сообщили Trend в Центре, на онлайн-мероприятии была представлена ​​подробная информация о работе, проделанной для создания искусственного интеллекта в Азербайджане, включая сбор и обработку данных на основе личного идентификационного номера, создание единого реестра источников, применение машинного обучения, и о ряде других проектов.

«Информационная система электронного правительства Азербайджана, созданная нашим Центром, работает в формате государство-гражданин (G2C), государство-бизнес (G2B), государство-государство (G2G). Большой интерес у участников саммита вызвала презентация опыта обслуживания граждан на основе модели ASAN, а также обширная информация о проектах ASAN Login, ASAN Bridge и ASAN Bot», — добавили в Центре.

Отметим, что Digital Summit 2021 был организован глобальным правительственным форумом при модераторстве бывшего генерального директора цифровых услуг правительства Великобритании Кевина Кэнингтона. Эта платформа является одной из самых авторитетных для обсуждения цифровых технологий.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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