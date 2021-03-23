Microsoft объявила о скором прекращении поддержки одной из версий Windows 10

Компания Microsoft начала рассылку предупреждений о скором завершении поддержки версии Windows 10 1909 (November 2019 Update). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает сайт Windows Latest.

Это обновление для операционной системы появилось в конце 2019 года. Пользователям рекомендуется обновить ОС до версий Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20). Использующие старую версию начиная с 11 мая 2021 года перестанут получать патчи безопасности.

«Ваша версия Windows 10 скоро перестанет обслуживаться. Нажмите, чтобы загрузить более новую версию Windows 10 для продолжения обслуживания», — вот такое сообщение появится на компьютерах пользователей.

Тем не менее не на всех компьютерах при согласии на установку апдейта пользователи смогут обновить ОС. Система предупредит, когда обновление станет доступным.