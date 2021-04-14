В Азербайджане разрабатывают мобильную платформу для перевода денежных средств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается мобильная платформа для перевода денежных средств.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы на онлайн-мероприятии «Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы».

По его словам, этот проект внедряется поэтапно в рамках законодательной базы Азербайджана.

«Наша страна занимает по этому направлению лидирующие позиции в ряде регионов мира. Расширение цифровой экосистемы Азербайджана осуществляется разнонаправленно», - сказал Гасымлы.

Глава центра также сообщил, что в Азербайджане цифровизируются ряд бизнес-сфер и смежные отрасли: торговля, обучение, оказание услуг.

«Цифровизация и построение «умных» проектов в Карабахском регионе Азербайджана придаст дополнительный импульс развитию и ускорению процесса цифровизации и построения новой инфраструктуры в стране», - считает Гасымлы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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