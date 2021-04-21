Apple представила iPad Pro с процессором M1 и поддержкой 5G

Apple представила новые версии своих 11- и 12,9-дюймовых планшетов iPad Pro. Теперь они оснащены собственным процессором компании M1. Презентация велась на официальном YouTube-канале компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Планшеты получили мощный процессор M1, который присутствует в Mac Mini, MacBook Air и MacBook Pro. Также они оснащены разъемом Thunderbolt и USB4, что позволит подключать внешние жесткие диски и быстрее обмениваться данными. Также iPad Pro способен работать в связях пятого поколения (5G).

Отмечается, что новые модели на 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro и поддерживают геймпады Xbox Series и PlayStation DualSense. Доступна версия с 2 Тб встроенной памяти.

Кроме того, устройства получили систему с LiDAR-сканером и тремя камерами и новую ультрашироугольную 12-мегапиксельную камеру с углом обзора 122 градуса. Новая функция Center Stage позволяет отслеживать людей в кадре и, в зависимости от этого, менять угол обзора так, чтобы вместить в кадре всех. Также планшет получил технологию mini-LED дисплей, состоящий из 10 тыс. mini-LED, и дисплей Liquid Retina XDR. Все это, как утверждает производитель, позволяет передать картинку, схожую с реальным миром.

Стоимость 11-дюймового iPad Pro будет начинаться от $799, 12,9-дюймового - от $1099. Предзаказ стартует с 30 апреля, поставки клиентам - во второй половине мая.