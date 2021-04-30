В Азербайджане запустили бета-версию национальной антивирусной программы

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана представила первую антивирусную программу.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на CERT, команда CERT уже давно работает над запуском бета-версии программы, предназначенной для выявления компьютерных вредителей.

"Со стороны корпорации Microsoft мы получили соответствующий сертификат легитимности приложения для дальнейшей его интеграции в наше программное обеспечение", - говорится в сообщении CERT.

Отметим, что бета-версия работает на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

Тестовый запуск программы позволит получить оценки пользователей и улучшить дальнейшую работу программы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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