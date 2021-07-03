БАКУ /Trend/ - "Лаборатория Касперского" готова помочь предприятиям Азербайджана совершить переход к Industry 4.0. (Четвертая промышленная революция).

Об этом сказал Trend официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

По его словам, Kaspersky IoT Secure Gateway 100 (первый кибериммунный шлюз данных для промышленности) построен на базе аппаратной платформы Siemens SIMATIC IOT2040 и работает под управлением KasperskyOS.

"По универсальному протоколу OPC UA он напрямую собирает данные с промышленного оборудования и безопасно передает их в облако Siemens MindSphere. На основе этих данных можно строить надежные облачные аналитические сервисы, помогающие повысить эффективность производств. Презентация первого в мире кибериммунного шлюза данных для индустриального интернета вещей состоялась в апреле текущего года", - сказал Мамедов.

Он отметил, что Kaspersky IoT Secure Gateway 100 стал результатом работы большой команды "Лаборатории Касперского" и ее дочерней компании "Адаптивные Промышленные Технологии" (Апротех).

"IIoT-шлюз работает под управлением KasperskyOS, которая наделяет его "врожденной" устойчивостью к подавляющему большинству видов кибератак. Новое устройство призвано помочь предприятиям совершить переход к Industry 4.0., и в случае интереса к этому решению в Азербайджане мы, конечно, будем рады его продемонстрировать", - подытожил представитель компании.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev