БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в космической сфере.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает во вторник Trend.

«Мы обсудили сотрудничество в космической сфере и вопросы использования сербской стороной азербайджанских спутников», - сказал Бабаев.

Говоря о других областях двустороннего взаимодействия, министр отметил, что в сфере сельского хозяйства расширяются возможности экспорта из Азербайджана в Сербию широкого ассортимента товаров.

По его словам, также две страны расширяют взаимодействие в области энергетических проектов и нефтяном секторе.

«Сербия заинтересована в закупке азербайджанского газа и участии в энергетических проектах Азербайджана», - сказал Бабаев.

Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, находится с визитом в Азербайджане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)