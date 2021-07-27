Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в космической сфере
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в космической сфере.
Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает во вторник Trend.
«Мы обсудили сотрудничество в космической сфере и вопросы использования сербской стороной азербайджанских спутников», - сказал Бабаев.
Говоря о других областях двустороннего взаимодействия, министр отметил, что в сфере сельского хозяйства расширяются возможности экспорта из Азербайджана в Сербию широкого ассортимента товаров.
По его словам, также две страны расширяют взаимодействие в области энергетических проектов и нефтяном секторе.
«Сербия заинтересована в закупке азербайджанского газа и участии в энергетических проектах Азербайджана», - сказал Бабаев.
Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, находится с визитом в Азербайджане.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)