Азербайджан совместно с международными организациями разрабатывает механизмы развития агростартапов

БАКУ/Trend/ - Центр аграрной науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана разрабатывает собственный механизм поддержки и развития агростартапов.

Об этом в интервью Trend сказал директор Центра аграрной науки и инноваций Акбар Аббасов.

По его словам, создание этих механизмов осуществляется совместно с такими международными организациями, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Немецкое общество по международному сотрудничеству.

"За последние два года в целях развития стартапов Азербайджана, а также для финансовой поддержки были проведены три конкурса. Сейчас мы проводим конкурс Agrohackaton, который направлен не только на финансирование, но носит и тренинговый характер. На сегодняшний день азербайджанские студенты и разработчики принимают активное участие в разработке стартап-проектов для сельскохозяйственной отрасли" – добавил Аббасов.

Директор подчеркнул, что на реализованный Министерством сельского хозяйства Азербайджана совместно с Немецким обществом по международному сотрудничеству проект, направленный на возобновление процессов сельского хозяйства в постпандемийный период, было выделено 30 тысяч евро.

"Наш Центр достиг соглашения с Немецким обществом по международному сотрудничеству для ведения дальнейшего мониторинга. До конца года мы планируем провести ряд тренингов и конкурсов по агростартапам, а также осуществить финансирование некоторых стартап-разработчиков", – подытожил Акбар Аббасов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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