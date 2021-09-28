Apple представила детальные трехмерные карты городов в приложении для устройств на iOS

Компания Apple представила обновление для приложения Maps, позволяющее пользователям устройств под управлением операционной системы iOS 15 увидеть крупнейшие города мира в трехмерном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Apple Maps представляет новый способ навигации по городам с помощью потрясающей 3D-карты, которая обеспечивает беспрецедентную детализацию кварталов, коммерческих районов, пристаней, зданий и многого другого", - указано в заявлении.

В приложении уже доступны трехмерные карты Лондона, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Сан-Франциско. В ближайшем времени разработчик обещает запустить карты Филадельфии, Сан-Диего и Вашингтона. В следующем году к список могут дополнить Монреаль, Торонто и Ванкувер.

В заявлении говорится, что в обновлении добавят веломаршруты, камеры контроля скорости и отчеты о ДТП на проложенном маршруте. Кроме того, пользователи смогут открывать карты аэропортов и торговых центров с указанием расположения необходимого магазина или ресторана и времени их работы.