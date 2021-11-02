В Азербайджане могут появиться мобильные POS-терминалы
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время могут появиться мобильные (на платформе смартфона) POS-терминалы.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе онлайн-конференции "Будущее - это сейчас", организованной MasterCard, сказал вице-президент по развитию бизнеса и кибербезопасности европейских стран Хакан Татлыджи.
По его словам, сегодня в Азербайджане появился Apple Pay, что говорит о заинтересованности глобальных корпораций по выходу на рынок этой страны.
"В Азербайджане порядка 80 процентов POS-терминалов принимают бесконтактные платежи, что позволило выйти на рынок с этим решением", - добавил Хакан Татлыджи.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Twitter: agdzhaev
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