Шуша обеспечена оптическими телекоммуникационными услугами
БАКУ /Trend/ - Учреждения и жилые здания в городе Шуша обеспечены оптическими телекоммуникационными услугами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
К этим услугам, в частности, подключен хлебозавод - первое производственное предприятие города.
В настоящее время жителям и гостям города Шуша доступен широкополосный интернет на скорости минимум 30 Мб/сек.
Оптическая сеть на одну тысячу номеров в Шуше, построенная по современным стандартам, гарантирует бесперебойный интернет и высокоскоростную передачу информации.
Отметим, что министерство цифрового развития и транспорта будет поэтапно и в плановом порядке внедрять телекоммуникационные технологии последнего поколения на всех освобожденных территориях.
(Автор: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)