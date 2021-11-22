Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 - проверка на прочность (ВИДЕО)

Новая серия складных смартфонов Samsung, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, буквально взбудоражила всех. Пользователи приходят в восторг от невероятного форм фактора и опыта использования гибкого экрана. Рождение гибкого экрана, потребовало много сил от инженеров Samsung. Поскольку технология не имела проверенных временем аналогов, специалисты Samsung в течение нескольких лет проводили тысячи испытаний, изучали различные точки зрения и искали новый подход. В результате им удалось разработать совершенно новую технологию специальных шарниров, представить миру новый материал - армированный алюминий, и оптимизировать компоненты дисплейной панели для максимальной долговечности. Даже для испытания прототипов и конечной продукции инженеры компании создавали новые способы тестирования устройств. Так появилась специальная климатическая камера, где устройства проходят множество проверок, включая испытания в экстремальных погодных условиях, тестирование на водонепроницаемость, удобство использования S Pen, а главное складывание.

Испытания в термокриокамере гарантируют, что функции, например, воспроизведение видео, и компоненты, такие как камеры, должным образом работают в различном климате, от сухого до влажного, от жаркого до холодного. Проверка на водонепроницаемость подтверждает высокое качество защиты от влаги первого гибкого смартфона с этой особенностью. Немаловажно, что испытания проводятся даже в различных положениях устройства, включая режим Flex. С помощью тестов S Pen инженеры проверяют работу цифрового датчика под экраном, в том числе в местах сгиба. А чтобы убедиться, что устройства по-настоящему гибкие, смартфоны Galaxy Z проходят тесты на складывание, чтобы выдержать 200 000 сгибаний, что аналогично пяти годам использования при складывании и раскладывании 100 раз в день. Это испытание отражает действия пользователя в реальных условиях, например, складывание и раскладывание с использованием обеих рук.

Все испытания были зафиксированы на видео, которым Samsung поделился в официальных источниках. Ниже вы сможете наглядно ознакомиться со всем процессом тестирования. Вас ждут действительно интересные кадры, от полного погружения в воду, до «складывания» механической рукой. Действительно очень завораживающее зрелище, когда смартфон в работающем состоянии погружают в воду, а он продолжает работать как ни в чем не бывало.