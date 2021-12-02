«Лаборатория Касперского» изучила, как киберпреступники обманывают пользователей онлайн-кинотеатров

Фильмы и сериалы стали для многих пользователей настоящей отдушиной в период вынужденной изоляции. Появилось время оценить новые шоу и выяснить, наконец, о каком кальмаре говорят все вокруг. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности — иначе может оказаться, что виртуальным кинотеатром уже пользуется посторонний или что деньги с карты исчезли. «Лаборатория Касперского» проанализировала самые распространенные уловки мошенников, на которые попадаются любители онлайн-кинотеатров.

Тарифные планы в онлайн-кинотеатрах бывают разные, но, как правило, за них нужно платить, и чаще всего — банковской картой. А где вводят данные банковских карт, там возможен фишинг. Допустим, у пользователя еще нет подписки на стриминговый сервис, и он решили ее завести. Для регистрации потребуется указать действующий адрес электронной почты, а для оплаты — реквизиты банковской карты. Неудивительно, что преступники заводят фейковые страницы регистрации, чтобы получить эти данные. С помощью реквизитов они смогут снять или потратить деньги с карты пользователя, а адрес электронной почты пригодится им для будущих атак.

Не все любят оформлять подписки, а ищут фильмы в открытом доступе, которые можно посмотреть бесплатно. Для таких киноманов злоумышленники предлагают посмотреть премьеру на созданном ими сайте. Для привлечения внимания показывают короткий отрывок — иногда его даже выдают за новую серию, еще не попавшую в эфир. Чаще всего это оказывается нарезка из трейлеров, которые уже давно в открытом доступе. Затем заинтригованную жертву просят для продолжения просмотра все же внести небольшую сумму. Дальше все по обычному сценарию: если пользователь вводит платежные данные, то остается без денег на счету, а «оплаченный» контент так и не получает.

Также преступников интересуют не только данные банковских карт: логины и пароли от учетных записей в стриминговых сервисах тоже вполне ходовой товар. Угнанный аккаунт с оплаченной подпиской выставят на продажу и однажды, зайдя в свой личный виртуальный кинотеатр, вы можете обнаружить, что он уже кем-то занят.

Киберпреступники по-разному обманывают любителей кино и сериалов: какие-то уловки разоблачить довольно просто, какие-то — сложнее. Но если пользователи будут следовать простым правилам цифровой безопасности, то смогут защитить свои данные не только в онлайн-кинотеатрах, но и в других сервисах.

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