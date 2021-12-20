Президент Azercell: «Наша главная цель - облегчить доступ к цифровой среде»

ИКТ 20 декабря 2021 14:12 (UTC+04:00)
Президент Azercell: «Наша главная цель - облегчить доступ к цифровой среде»

БАКУ/Trend/ - International Business Awards провела церемонию награждения победителей своей престижной премии STEVIE. Достижения лидирующего оператора мобильной связи Азербайджана ООО «Azercell Telecom» были отмечены международным жюри премии STEVIE International Business Awards. Напомним, что Azercell был удостоен золотой награды в номинации «Самая инновационная компания года» за готовность применять концепцию сенсоров с низким энергопотреблением на основе технологий Интернета вещей (IoT).

Выступая на виртуальной церемонии вручения наград, президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова поблагодарила жюри за оказанное доверие. Г-жа Зейналова отметила, что Azercell - первая компания в Азербайджане, внедрившая концепцию энергосберегающих датчиков на основе Интернета вещей (IoT): «Одним из ключевых приоритетов компании является упрощение доступа к более комфортной цифровой среде за счет использования широких возможностей, предлагаемых технологией Интернета вещей (IoT), и тем самым сделать инновационные решения для наших абонентов доступными. Azercell Telecom готов поддержать государственную программу по внедрению концепций «Умный город» и «Умная деревня» на освобожденных территориях, инициированную Президентом Азербайджана. С чувством гордости хочу отметить, что наша компания является первым оператором, который начал развертывание инфраструктуры мобильной связи в этих регионах».

Победители STEVIE International Business Awards, одной из самых престижных наград в мире бизнеса, выбираются международным жюри, состоящим из более чем 200 авторитетных бизнес-экспертов, владельцев компаний и бизнесменов. В ходе отбора в этом году эксперты высоко оценили ряд важных проектов и инициатив, реализованных Azercell в стране, а также усилия компании по применению технологических инноваций, повышающих качество жизни людей.

Azercell Telecom, который в настоящее время является выбором более 5 миллионов абонентов, стал первой компанией в стране, протестировавшей сетевую инфраструктуру, необходимую для обеспечения доступа в Интернет-устройства, которые будут использоваться в проектах «Умный город» и «Умная деревня».

Azercell, впервые применивший технологию Больших Данных в секторе связи Азербайджана и использующий последние инновации в мире связи, старается сделать лучший клиентский опыт доступным для всех граждан Азербайджана.

Следует отметить, что Azercell Telecom был неоднократно объявлен компанией года в различных номинациях престижной премии STEVIE. Целью конкурса является признание и награждение компаний, достигших успеха в разных странах мира.

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94,25%; охват населения страны: 98,73%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон.

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