Россия в работе с азербайджанскими партнерами будет внедрять цифровые технологии - минэкономики

БАКУ /Trend/ - Россия в работе с азербайджанскими партнерами будет внедрять цифровые технологии в экономической сфере, сказали Trend в министерстве экономики РФ.

По данным ведомства, стороны планируют развивать электронную торговлю и информационно - коммуникационные технологии.

"Серьезным вызовом для дальнейшего развития сотрудничества является технологический. Переход предприятий и организаций на удаленную работу, требования по самоизоляции на протяжении последних двух лет привели к ускоренной цифровизации как в государственном, так и в частном секторе. Мы постепенно переходим к работе в дистанционном формате, и в дальнейшем будем внедрять в работе с азербайджанскими партнерами цифровые технологии в экономической сфере, развивать электронную торговлю и информационно - коммуникационные технологии", - сказали в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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