AMD и Intel приостановили поставки продукции в Россию

Крупнейшие мировые производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию. Об этом РБК сообщили два источника на IT-рынке, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Один из собеседников издания рассказал, что американские компании в устной форме объявили о своем решении российским производителям электроники. Он уточнил, что китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию.

Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель AMD отказался от комментариев. Представитель Intel в России ответил, что «компания обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля».