Apple представила бюджетный iPhone с поддержкой 5G и новым процессором

Apple на своей презентации представила обновленную модель своего смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый смартфон оснащен процессором A15 Bionic - новым шестиядерным чипом, который был анонсирован 14 сентября 2021 года. До этого он присутствовал только в смартфонах iPhone 13 и 13Pro. Также у смартфона более прочное стекло спереди и сзади - как у iPhone 13, а также защита от влаги и пыли IP67.

Смартфон оснащен улучшенной батареей и поддержкой 5G. Из новых функций - возможность считывать текст прямо с камеры, выделять его и копировать в другие приложения. В iPhone по-прежнему только одна камера, а также поддержка сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Стартовая цена iPhone SE - от $429.

iPad Air и новый компьютер

Также компания представила обновленную версию iPad Air с поддержкой 5G. Планшет оснастили чипом M1, который стоит на iPad Pro. Новый девайс работает через Touch ID в кнопке разблокировки вместо Face ID. Фронтальная камера - 12 МП. Стоимость планшета в США - от $599.

Еще одна новинка - компактный компьютер на процессорах M1 Max и M1 Ultra, последний из которых является флагманским и должен быть в два раза быстрее предыдущего. Компьютер оснащен 4 портами Thunderbolt 4, Ethernet-портом, двумя USB-портами, HDMI и разъемом для наушников. Компьютер поддерживает четыре экрана Studio и одно ТВ, максимально возможная физическая память - до 8ТБ SSD. Стоимость компьютера - от $3 999

Вдобавок к компьютеру Apple рассказала о новом мониторе Studio Display с чипом A13 Bionic с шестью динамиками. Монитор поддерживает разрешение 5K, диагональ 27 дюймов, он оснащен системой освещения True Tone и 12 МП-камерой.

У него три порта USB-C и один Thunderbolt на 96 Вт, который предназначен для быстрой зарядки 14-дюймового MacBook Pro. Экран стоит от $1 599.