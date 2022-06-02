ОАО "Азеркосмос" и испанская компания подписали протокол

БАКУ /Trend/ - Между ОАО "Азеркосмос" и испанской GTD Ingenieria de Sistemas подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере космоса.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО.

Согласно протоколу, стороны будут осуществлять совместную деятельность в области аналитики и решений в сфере космоса, разработки спутниковых систем, обмена знаниями и опытом в рамках образовательных программ.

Документ также предусматривает поддержку научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в космической отрасли в Азербайджане, обеспечение трансферта технологий для инженерных решений по спутниковым системам.

«В документе подчеркивается важность применения новейших информационных технологий в сфере дистанционного зондирования и управления геопространственными данными, что в настоящее время является одним из приоритетов космической отрасли», - говорится в сообщении.