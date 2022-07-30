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ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)

ИКТ Материалы 30 июля 2022 11:28 (UTC +04:00)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - ООО Aztelecom начало оказывать широкополосные услуги по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) в селе Ивановка и поселке Лагич Исмаиллинского района.

Как передает Trend со ссылкой на компанию, оборудование OLT (Optical Line Terminal), необходимое для внедрения технологии GPON, уже установлено в этих населенных пунктах.

"Для строительства линейной сети в селе Ивановка проложено более 19 километров оптоволоконного кабеля, использована 461 железная опора. Внедрение оборудования последнего поколения позволяет подключить к этой сети и обеспечить качественными услугами более 1 200 семей в селе Ивановка", - говорится в сообщении.

В настоящее время в селе новой услугой пользуются 139 абонентов.

"В поселке Лагич также установлено оборудование OLT. После полного завершения строительных работ жители 10 окрестных сел тоже смогут воспользоваться новой услугой", - говорится в сообщении.

С внедрением новой технологии GPON абоненты получают возможность пользоваться интернетом на более высоких скоростях (до 100 Мбит/с).

ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)
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