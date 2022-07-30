ООО Aztelecom расширило охват широкополосными услугами по технологии GPON (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО Aztelecom начало оказывать широкополосные услуги по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) в селе Ивановка и поселке Лагич Исмаиллинского района.

Как передает Trend со ссылкой на компанию, оборудование OLT (Optical Line Terminal), необходимое для внедрения технологии GPON, уже установлено в этих населенных пунктах.

"Для строительства линейной сети в селе Ивановка проложено более 19 километров оптоволоконного кабеля, использована 461 железная опора. Внедрение оборудования последнего поколения позволяет подключить к этой сети и обеспечить качественными услугами более 1 200 семей в селе Ивановка", - говорится в сообщении.

В настоящее время в селе новой услугой пользуются 139 абонентов.

"В поселке Лагич также установлено оборудование OLT. После полного завершения строительных работ жители 10 окрестных сел тоже смогут воспользоваться новой услугой", - говорится в сообщении.

С внедрением новой технологии GPON абоненты получают возможность пользоваться интернетом на более высоких скоростях (до 100 Мбит/с).