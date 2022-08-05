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Госслужба Азербайджана предупредила граждан о кибератаках

ИКТ Материалы 5 августа 2022 19:40 (UTC +04:00)
Госслужба Азербайджана предупредила граждан о кибератаках

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупредила граждан о кибератаках, сообщает в пятницу Trend.

"Согласно полученным данным, готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных информационных ресурсов нашей страны. Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности круглосуточно контролирует этот вопрос и успешно предотвращает продолжающиеся с 3 мая этого года DDOS-атаки и другие типы кибератак на государственные информационные ресурсы. Центр призывает администраторов государственных и негосударственных информационных ресурсов, а также наших граждан быть осторожными и бдительными, в том числе в отношении фишинг-атак", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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