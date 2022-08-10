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«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)

ИКТ Материалы 10 августа 2022 13:00 (UTC +04:00)
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)

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«Nar» принял участие во втором лагере «YAŞAT», организованном Фондом «YAŞAT» совместно с организацией “ASAN Könüllüləri” для детей шехидов. Основная цель проекта внести вклад в будущее детей шехидов и помочь им интегрироваться в общество. На 4-й неделе лагеря, «Nar» организовал интерактивный тренинг для детей связанный с мобильной связью.

После тренинга, проведенного руководителем отдела по связям с общественностью «Nar» Азизом Ахундовым, дети присоединились к дискуссии и задали свои вопросы связанные с этой сферой.

Азиз Ахундов, обратил внимание на важность поддержки детей шехидов: «Как «Nar», мы гордимся тем, что являемся частью этого проекта, который имеет для нас особое значение. Мы верим, что опыт, полученный детьми в лагере, во многом будет способствовать их личностному развитию».

«Nar» предоставляет качественные услуги мобильной связи 2,2 млн абонентов. Мобильный оператор является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, «Nar» предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.

«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов (ФОТО)
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