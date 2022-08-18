Азербайджан и Германия обсудили вопросы развития космической промышленности

БАКУ /Trend/ - Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили главный центр наземного спутникового управления ОАО "Азеркосмос" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на ОАО.

В ходе встречи гости были проинформированы о деятельности "Азеркосмос", спутниковых проектах Азербайджана и планах дальнейшего развития.

Стороны обсудили развитие образовательных программ по подготовке специалистов в космической сфере, в том числе возможности научных исследований, говорится в сообщении.

"На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с немецкими компаниями в направлении развития космической промышленности в Азербайджане. Гости также были проинформированы о подготовительных работах к 74 Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году", - говорится в сообщении.

Отметим, что немецкие агентства и компании, работающие в космической сфере, приглашены к участию в Международном конгрессе астронавтики.