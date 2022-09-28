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91 процент школ Азербайджана подключен к интернету - Фирудин Гурбанов

ИКТ Материалы 28 сентября 2022 10:44 (UTC +04:00)
91 процент школ Азербайджана подключен к интернету - Фирудин Гурбанов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - 91 процент школ Азербайджана подключен к интернету.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов в ходе 5-й конференции по электронным инфраструктурам Восточного партнерства.

По его словам, в 2015 году этот показатель составлял 47 процентов, а в начале 2000-х годов на более чем тысячу учеников приходился один компьютер.

«Сегодня в мире 4,5 миллиарда человек имеют доступ в интернет, а количество электронных устройств превышает 35 миллиардов. Ожидается, что к 2035 году это число составит 75 миллиардов. Каждое государство должно вкладывать в развитие своей ИТ-инфраструктуры необходимые инвестиции», - сказал Гурбанов.

Он отметил, что 21 образовательное учреждение Азербайджана имеет доступ к европейским платформам обучения.

«Мы имеем большие возможности для увеличения числа таких образовательных учреждений с целью ускорения развития информационных технологий и науки в целом», - добавил Гурбанов.

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