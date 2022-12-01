6 причин перевести корпоративное обучение в онлайн (ФОТО)

Какие задачи помогает решать корпоративное онлайн-обучение? И как внедрить его быстро и эффективно?

Илья Кедровский, эксперт по онлайн-обучению iSpring

Если вы управляете бизнесом — неважно, крупная ли это компания или стартап, — у вас и ваших сотрудников есть определенные принципы работы и собственные разработки. Возможно, методика работы с клиентами, которую вы сделали своей визитной карточкой. Это те самые знания и навыки, которые составляют ваше конкурентное преимущество на рынке.

Допустим, вы руководите сетью кофеен, и у вас покупают франшизу предприниматели из других регионов. Ваша цель — чтобы во всех новых кафе соблюдались единые стандарты обслуживания и ведения бизнеса. Так, чтобы в любом городе человек мог зайти в ваше кафе и получить тот сервис, к которому он привык.

Для роста бизнеса нужен инструмент, который поможет систематизировать правила и знания и передать их сотрудникам. Для этого нужно корпоративное обучение. До недавнего времени оно везде было очным: либо сотрудники сами обучали новичков, либо компания нанимала специальных бизнес-тренеров, которые этим занимались. Но ни то, ни другое не выгодно.

Поэтому в последние пять лет компании все реже обращаются к очному формату обучения. Ему на смену приходит онлайн-обучение — обучение сотрудников с помощью технологий, которое можно проводить дистанционно.

По моим оценкам, на сегодняшний день объем глобального рынка корпоративного онлайн-обучения составляет около 359 млрд долларов и около 30% общего рынка EdTech. [L1]

Вот несколько задач, которые помогает решать корпоративное онлайн-обучение.

1. Упаковка актуальных знаний

Если компания пользуется платформой для онлайн-обучения[L2] , значит, ее знания и алгоритмы оцифрованы и доступны для сотрудников в любой момент. Есть тренд, который называется Just in time learning — обучение в моменте. Допустим, сотрудник сталкивается с новой для себя задачей или проблемой. Он может отвлекать коллег от работы, просить о помощи, а может зайти на платформу и найти инструкцию по выполнению этой задачи и разобраться самостоятельно.

Например, один крупный ритейлер составил гайды для своих торговых представителей. Человек приезжает в магазин, заходит в приложение и видит каждый шаг, который он должен сделать. Шаг первый — «Познакомьтесь с товароведом», и далее по порядку. На технологические решения для такого обучения есть спрос — они помогают экономить время, а сотрудники получают опыт на практике.

Делать учебный контент самим достаточно просто. Есть большое количество инструментов, упрощающих эту задачу, например конструктор iSpring Suite[L3] , который поможет собрать полноценный онлайн-курс с интерактивными элементами и качественным дизайном каждому, кто владеет базовой компьютерной грамотностью.

2. Сокращение расходов на обучение

Если раньше в вашей компании не было корпоративного обучения, то его введение — это, конечно, дополнительные траты. Но в будущем они помогут вам сэкономить на найме новых сотрудников.

Пример из практики клиента iSpring из России[L4] : компания, где стоимость найма одного сотрудника составляла несколько тысяч рублей — они тратили деньги на оплату тренера, аренду залов. Когда у них появилась платформа для онлайн-обучения[L5] , стоимость найма снизилась до 179 рублей на сотрудника.

Если вы практикуете очное корпоративное обучение, то переход в онлайн поможет вам сэкономить до 80% бюджета на обучении массового персонала.

3. Масштабирование бизнеса

Если вы открываете новые подразделения, выводите на рынок новые продукты или увеличиваете штат, один из обязательных шагов, которые вам нужно будет предпринять, — это адаптация новых сотрудников. Люди приходят с рынка труда, ничего не зная о вашей компании и ее ценностях, они не знакомы с внутренними процедурами и правилами.

Стандартный HR-процесс — погрузить нового человека в контекст вашего бизнеса, познакомить его с продуктами, объяснить все о правилах работы в компании. Так человек быстрее вольется в корпоративную культуру и начнет эффективно работать. Если к вам приходит только один новый человек, его можно обучить очно. Но если это крупная корпорация и она нанимает сотни новых сотрудников, нужно максимально быстро донести до них всю нужную информацию в полном объёме и проверить, насколько хорошо они ее усвоили.

С форматом онлайн-обучения вам не нужно читать вводный курс сотням сотрудников и устраивать им экзамены — они могут установить приложение, пройти вводные курсы и выполнить тест в конце.

4. Внедрение единых стандартов

Людям нравятся крупные сетевые магазины и рестораны, потому что они хорошо знакомы с их сервисом и качеством — в каком бы городе или стране они ни пришли в один из филиалов, качество обслуживания будет одинаковым. Если ваш бизнес расширяется и у него много филиалов, как добиться того, чтобы сотрудники в каждом магазине или ресторане действовали по единым стандартам?

Онлайн-курсы — инструмент, который четко и быстро позволяет обучать всех сотрудников сети одинаково эффективно, регулярно рассказывать им об изменениях и нововведениях, проверять, насколько хорошо они все усвоили.

На старте можно сделать несложный в оформлении онлайн-курс. Пусть он будет несложным, аккуратным, просто для того, чтобы быстро и оперативно помочь бизнесу с поставленными задачами. Это не значит, что можно взять и разместить на слайдах стостраничный документ. Здесь вам пригодится знание правил педагогического дизайна. Стать профессионалом в создании онлайн-курсов можно за два месяца обучения в Академии iSpring[L6] .

5. Формирование кадрового резерва

Часто компании бывает сложно найти сотрудника на руководящие позиции — это должен быть человек с определенным набором знаний и компетенций, который понимает ценности компании и может работать с ее коллективом. Намного проще и безопаснее для бизнеса «вырастить» сотрудника внутри компании — его лояльность по отношению к работодателю будет выше, чем у человека «с улицы».

Если вы понимаете, какими навыками и знаниями должен обладать ваш будущий топ-менеджер, обучение этим навыкам можно включить в стратегию развития сотрудника. С помощью платформы для онлайн-обучения можно собрать подробную статистику — как сотрудники справляются с обучением, и выбрать лучших кандидатов.

6. Повышение лояльности сотрудников

Задача HR — не просто нанять человека, но и помочь ему найти свое место в компании, научиться работать максимально эффективно и в идеале — проработать много лет. Поэтому очень важно, чтобы на самом старте новый сотрудник не растерялся, продолжил развиваться в компании, брал на себя больше задач. С помощью платформы для онлайн-обучения можно выстроить траекторию обучения сотрудников.

Например, после вводных welcome-курсов на старте они получают дополнительные знания и навыки, которые нужны компании для решения ее бизнес-целей. Если человек был повышен или перешел в другой отдел, платформа открывает ему доступ к курсам, которые ему нужно пройти, чтобы разобраться с новыми обязанностями.

Есть компании, которые предоставляют сотруднику самому выбирать курсы и составлять собственную траекторию обучения на платформе, а потом, исходя из его интересов и навыков, предлагают ему разные варианты продолжения карьеры.

Узнать больше о внедрении корпоративного онлайн-обучения можно на сайте iSpring[L7] .