Выход гарнитуры смешанной реальности Apple может быть отложен до второй половины 2023 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал MacRumors, ссылаясь на авторитетного аналитика Мин-Чи Куо.

По словам Куо, задержка вызвана неизвестными проблемами в программном обеспечении устройства. Из-за этого выход гарнитуры Apple теперь может быть перенесен как минимум на вторую половину 2023 года. При этом поставки компонентов для гарнитуры все еще запланированы на первую половину 2023 года.

Ожидается, что вместо запланированных 800 тыс. или 1 млн устройств Apple произведет менее 500 тыс. гарнитур смешанной реальности.

Куо считает, что большая разница между презентацией и выходом гарнитуры может плохо сказаться на продажах. Поэтому анонс устройства в первой половине 2023 года тоже оказался под вопросом.