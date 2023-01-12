Единая цифровая экосистема между Азербайджаном и Турцией поспособствует увеличению электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - Создание единой цифровой экосистемы между Азербайджаном и Турцией поспособствует увеличению электронной коммерции между двумя странами.

Об этом сказал Trend член исполнительного совета турецкой платформы электронной коммерции Trendyol Озан Ачар.

По его словам, создание упрощенной единой таможенной электронной системы позволит значительно увеличить показатели электронного товарооборота стран.

"С точки зрения клиентоориентированности, считаем, что нужно максимально снизить расходы и издержки на логистику. Это также поспособствует ускорению прохождения таможенных процедур и создаст основу для дальнейшей модернизации других таможенных систем. Trendyol и турецкие структуры готовы тесно сотрудничать с Азербайджаном в этом вопросе", - сказал Ачар.

Также, член исполнительного совета подчеркнул, что аналогичные шаги необходимо предпринять и с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном.

"Мы видим свободное движение потока грузов и товаров между странами ЕС. Нам нужно реализовать аналогичную систему", - добавил он.