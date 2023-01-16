Картами Азербайджанских банков можно будет переводить деньги в Турцию без комиссии

БАКУ /Trend/ - Турецкая финансовая компания "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) наладит денежные переводы банковскими картами без комиссии из Азербайджана в Турцию.

Об этом сказал в понедельник Trend основатель и генеральный директор Turan Озгур Байрактар.

По его словам, лимиты на денежные переводы как из Азербайджана в Турцию, так и наоборот регулируются банками-эмитентами данных карт.

"Хочу подчеркнуть, что переводить деньги с карты на карту без комиссии можно будет осуществлять лишь в течение первых 90 дней", - сказал он.

Байрактар напомнил, что Turan уже запустил возможность денежных переводов (с карты на карту) без комиссии из Турции в Азербайджан.