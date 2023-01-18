В Азербайджане упрощен процесс участия в госзакупках

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане цифровизирован процесс предоставления предпринимателями банковских гарантий для участия в государственных закупках.

Как сообщили в среду Trend в Государственной антимонопольной службе при Министерстве экономики Азербайджана, госслужба и Центральный банк завершили интеграцию банковских гарантий в единый интернет-портал госзакупок (etender.gov.az).

"Реестр банковских гарантий уже может использоваться предпринимателями. Отныне гарантия тендерного предложения будет предоставляться закупающим организациям/предпринимателями только на портале etender.gov.az. Цифровизация банковского обеспечения создает ряд преимуществ, в том числе, при проведении открытого тендера размер обеспечения и срок действия тендерного предложения будет проверяться в режиме реального времени. Кроме того, участники тендерного предложения, в случае несоответствия своих предложений, теперь смогут внести соответствующие исправления до истечения срока подачи этих предложений", - отметили в антимонопольной службе.

Отмечается, что гарантии тендерного предложения, а также авансовые платежи и гарантии исполнения контракта по заключенному тендеру могут быть представлены в электронной форме даже на конкурсах, не проводимых на платформе электронных госзакупок.