Twitter изменил логотип

Социальная сеть Twitter изменила логотип на изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin, на фоне этого цена криптовалюты выросла на бирже Binance более чем на 30 процентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает телеканал CNBC.

Вместо голубой птицы у некоторых пользователей соцсети появился значок с псом породы шиба-ину. После этого владелец Twitter, американский бизнесмен поделился мемом об этом со своими подписчиками.

В настоящее время неизвестно, является ли это изменение постоянным, в блоге социальной сети и на странице Илона Маска нет комментариев по этому поводу.