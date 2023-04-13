Азербайджанский госпортал поддержит выход национальных стартапов на международные рынки

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский госпортал Enterprise Azerbaijan ведет работы по выводу национальных стартапов на международные рынки.

Об этом сказала Trend руководитель портала Enterprise Azerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Матанат Мусаева.

По ее словам, для того, чтобы локальный бизнес-проект получил признание на международном уровне, целесообразнее, чтобы он был направлен на решение глобальных задач.

"Действовать по принципу "Думай глобально, действуй локально", является одним из основных принципов, наших стартапов при выходе на международный уровень. Каждый стартапер должен профессионально подходить к исследованиям рынка, правильно определять клиентскую базу и уделять особое внимание уникальности создаваемого им продукта, а также вопросам маркетинга. Очень важно отличать понятие "Стартап" от понятия "Малый бизнес". Концепция малого бизнеса — это, по сути, малая форма или копия традиционного бизнеса. В стартапе этот подход проявляется в применении инновационной и другой методологии. Главный вопрос здесь — превратить пробелы на рынке в источник прибыли. Кроме того, стартап — это постоянно растущий процесс, принципиально отличающийся от малого бизнеса по трем основным характеристикам: динамичный, реальный и доступный", - сказала она.

Кроме того, Мусаев считает, что стартапы должны гибко адаптироваться к требованиям рынка, быть конкурентоспособными на рынке и открытыми для всех видов инноваций и изменений.

"Услуги и продукты, предлагаемые стартапами, должны быть актуальными и доступными. Для этого следует регулярно проводить исследования рынка, правильно оценивать конкурентов и креативно представлять новые бренды. При этом услуги и продукты, предлагаемые стартапами, должны быть доступными и не основываться на мифах, которые невозможно реализовать. Для современных стартапов, особенно стартапов в сфере технологий, эпоха зависимости от локальных рынков и развития только в условиях местного рынка - закончилась. По статистике, более 80 процентов стартапов, работающих в сфере технологий, становятся участниками международного рынка с момента своего основания. По этой причине необходимо провести серьезную работу, чтобы национальные стартапы вышли и были представлены на международном рынке, который портал EnterpriseAzerbaijan предоставляет молодым стартаперам", - добавила она.

Отметим, что портал Enterprise Azerbaijan, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, создан 19 сентября 2018 года на основании распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного местного производства в ненефтяном секторе". Цель портала EnterpriseAzerbaijan.com заключается в повышении инвестиционной привлекательности страны и увеличении доступности к альтернативным источникам финансирования для развития экономики.