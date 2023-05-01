Enterprise Azerbaijan ведет работу по выводу национальных стартапов на международные рынки (ФОТО/ВИДЕО) (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Государственный портал Enterprise Azerbaijan в рамках проекта Startap School зарегистрировал 200 стартап-проектов.

Об этом сказала в интервью Trend руководитель портала Enterprise Azerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Матанат Мусаева.

По ее словам, только в феврале число зарегистрированных проектов составило порядка 50.

Она отметила, что Enterprise Azerbaijan в рамках проекта Startap School в феврале - марте зарегистрировал 200 стартап-проектов. Из 200 проектов прошли в финал 33, которые будут развиваться при поддержке, наряду с азербайджанскими экспертами, менторов из США, Турции, Израиля и других ведущих стран.

"Мы ожидаем, что проекты стартаперов, которые прошли в финал, из идеи будут реализованы в бизнес, приведены в соответствие с международными стандартами и представлены инвесторам. В свою очередь наш портал Enterprise Azerbaijan окажет стартаперам всю необходимую поддержку в выходе на зарубежные рынки. Главной нашей целью является представление проекта потенциальным инвесторам для его финансирования и выхода на глобальные рынки", - подчеркнула она.

Мусаева отметила, что большинство проектов, зарегистрированных на Startap School, относятся к секторам образования, здравоохранения, социальному сектору и другим областям.

"67,4 процента зарегистрированных проектов это проекты молодых людей в возрасте 15-25 лет. Кроме того, среди участников три человека старше 50 лет и два человека младше 15 лет. Участники проектов, которые прошли регистрацию, будут обучаться менторами из Азербайджана, США, Турции, Израиля в течение одного месяца. Мы довольны активностью, наблюдаемой с первого дня регистрации. Количество принятых заявок еще раз доказало, что получение знаний о стартап-экосистеме вызывает большой интерес у молодежи. В то же время отрадно, что есть заявки и из других стран. Среди проектов, выбранных экспертами по 12 номинациям, есть проекты из Турции (семь проектов), США, Германии и Ирландии. Из них 36 процентов - это проекты женщин. Шесть проектов были выбраны по сфере технологий, четыре проекта - в сферах образования, социальной, финансовой и других областях", - сказала она.

Руководитель госпортала сообщила, что Enterprise Azerbaijan ведет работы по выводу национальных стартапов на международные рынки.

"Для того, чтобы локальный бизнес-проект получил признание на международном уровне, целесообразнее, чтобы он был направлен на решение глобальных задач. Действовать по принципу "Думай глобально, действуй локально" является одним из основных принципов наших стартапов при выходе на международный уровень. Каждый стартапер должен профессионально подходить к исследованиям рынка, правильно определять клиентскую базу и уделять особое внимание уникальности создаваемого им продукта, а также вопросам маркетинга. Очень важно отличать понятие "стартап" от понятия "малый бизнес". Концепция малого бизнеса — это, по сути, малая форма или копия традиционного бизнеса. В стартапе этот подход проявляется в применении инновационной и другой методологии. Главный вопрос здесь — превратить пробелы на рынке в источник прибыли. Кроме того, стартап — это постоянно растущий процесс, принципиально отличающийся от малого бизнеса по трем основным характеристикам: динамичный, реальный и доступный. Стартапы должны гибко адаптироваться к требованиям рынка, быть конкурентоспособными на рынке и открытыми для всех видов инноваций и изменений. Услуги и продукты, предлагаемые стартапами, должны быть актуальными и доступными. Для этого следует регулярно проводить исследования рынка, правильно оценивать конкурентов и креативно представлять новые бренды. При этом услуги и продукты, предлагаемые стартапами, должны быть доступными и не основываться на мифах, которые невозможно реализовать. Для современных стартапов, особенно стартапов в сфере технологий, эпоха зависимости от локальных рынков и развития только в условиях местного рынка закончилась. По статистике, более 80 процентов стартапов, работающих в сфере технологий, становятся участниками международного рынка с момента своего основания. По этой причине необходимо провести серьезную работу, чтобы национальные стартапы вышли и были представлены на международном рынке, возможность в связи с чем портал Enterprise Azerbaijan предоставляет молодым стартаперам", - сказала Мусаева.

По ее словам, чтобы добиться цели выхода на глобальные рынки, необходимо провести правильную оценку как внутреннего, так и внешнего рынков и его аудитории, а также провести соответствующие исследования.

"Необходимо продумать стратегию конкуренции, потому что сектор технологий стремительно развивается и является одним из самых конкурентных среди отраслей деятельности, где необходимо постоянное развитие и внедрение инноваций. Enterprise Azerbaijan в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Ирландии, США, Турции, Израиля и других стран оказали азербайджанским стартаперам поддержку по выходу на мировые рынки, и мы продолжим оказывать содействие молодым специалистам как по выходу на внешние рынки, так и в привлечении инвестиций", - сказала руководитель портала.

Мусаева добавила, что Азербайджан имеет большие перспективы развития цифровой и стартап-экосистемы.

"Для достижения высоких показателей необходимо оказать азербайджанским стартаперам поддержку в анализе рынка, а также идеи проекта. Считаю, необходимо усилить защиту прав инвесторов и предпринимателей, а также венчурных фондов, обеспечить поддержку и финансирование венчурных фондов со стороны государства, упростить выход стартапов и научных исследователей на мировые рынки. Стоит также отметить, что в Азербайджане сектора образования, медицины, экономики, экологии, социальный сектор имеют большой потенциал развития. С точки зрения статистики в Азербайджане преобладают проекты в области образования, туризма и социума. Однако последние тенденции показывают рост проектов и в области технологий, в частности финансовых технологий", - подытожила Матанат Мусаева.