Fortnite стал олимпийской киберспортивной дисциплиной

Организаторы первой в истории Олимпийской недели киберспорта включили в список соревнований спортивную стрельбу, которая будет проходить в Fortnite. Об этом говорится на сайте Олимпийских игр, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

При этом турнир по стрельбе не будет следовать обычным правилам режима «королевской битвы», который популярен в Fortnite. Специально для этого события в творческом режиме игры была разработана карта, на которой будут оцениваться умения участников в меткости стрельбы. При этом разработчики Fortnite, компания Epic Games, никак не связаны с этим мероприятием.

Кроме Fortnite киберспортсмены будут состязаться в стрельбе из лука в Tic Tac Bow, в бейсболе в игре WBSC eBaseball: Power Pros, в шахматах на сайте Chess.com, в танцах в Just Dance, в мотоспорте в Gran Turismo и других дисциплинах.

Олимпийская неделя киберспорта пройдет с 23 по 25 июня 2023 года в Сингапуре. Трансляция финального этапа будет доступна на сайте Олимпийских игр.