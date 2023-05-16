В Азербайджане планируется наблюдать за посевными площадями с помощью спутниковых решений

БАКУ /Trend/ - Agrodairy планирует наладить сотрудничество с "Азеркосмос".

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Agrodairy Ниязи Амирбеков в ходе мероприятия "GSMA Mobile 360 Eurasia 2023" в Баку.

По его словам, планируется наблюдать за посевными площадями с помощью спутниковых решений.

«Чем больше у нас будет данных, тем более эффективные решения мы сможем принимать. Считаю, что обработка больших данных, в том числе спутниковых, должна проводиться при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, я ожидаю, что трактора, которыми сегодня управляют люди, в будущем будут управляться удаленно», - сказал он.