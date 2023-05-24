Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 19 мая 2023 года в селе Агалы Зангиланского района открылся магазин Bakcell.

В новом магазине, жителям Агалы предлагается полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также мобильные номера и аксессуары.

В церемонии открытия магазина, приняли участие жители села, а также представители компании Bakcell и местных исполнительных органов.

Открытие запомнилось развлекательной программой, подготовленной специально для детей. В качестве приятного сюрприза для юных жителей умного села, для них были проведены игры и веселые конкурсы. В конце программы детям были вручены интересные подарки от Bakcell.

Компания Bakcell, являющаяся частью NEQSOL Holding, проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».