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Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)

ИКТ Материалы 24 мая 2023 12:50 (UTC +04:00)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - 19 мая 2023 года в селе Агалы Зангиланского района открылся магазин Bakcell.

В новом магазине, жителям Агалы предлагается полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также мобильные номера и аксессуары.

В церемонии открытия магазина, приняли участие жители села, а также представители компании Bakcell и местных исполнительных органов.

Открытие запомнилось развлекательной программой, подготовленной специально для детей. В качестве приятного сюрприза для юных жителей умного села, для них были проведены игры и веселые конкурсы. В конце программы детям были вручены интересные подарки от Bakcell.

Компания Bakcell, являющаяся частью NEQSOL Holding, проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представила новый магазин в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
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