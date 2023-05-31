Информационная независимость является основным содержанием цифрового суверенитета - казахстанская ассоциация

БАКУ /Trend/ - Информационная независимость является основным содержанием цифрового суверенитета.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель Ассоциации информационной безопасности Казахстана Виктор Покусов в ходе второго национального форума по кибербезопасности в Баку.

По его словам, телекоммуникации и IT уже можно считать отдельной отраслью экономики.

«В настоящее время также важно присвоить статус отрасли информационной безопасности, чтобы законы включали соответствующие термины и концепции, а также имелся кодекс по информационной безопасности. Информационная независимость является основным содержанием цифрового суверенитета. Это означает наличие собственных специалистов, технологий и продуктов, чтобы не допускать влияния других государств в этой сфере. В настоящее время уровень информационной независимости в Казахстане ниже среднего, поскольку используются иностранные поисковые системы, приложения и социальные сети, за исключением некоторых новостных ресурсов, которые преимущественно отечественные», - сказал он.