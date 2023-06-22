В Азербайджане будет проведен опрос о качестве услуг интернет-провайдеров (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Будет проведен опрос о качестве услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Trend в четверг сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (АИКТ).

Было отмечено, что АИКТ планирует проводить различные опросы и исследования в этой сфере для изучения текущей ситуации на рынке телекоммуникаций.

"Это позволит узнавать мнение потребителей о качестве услуг, предоставляемых интернет-провайдерами, с точки зрения цены, характеристики услуг, и поможет регулирующему органу вести более фундаментальную работу в данной области", - сказали в Агентстве.