AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта

БАКУ /Trend/ - Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана AzerTelecom и Kazakhtelecom продолжают совместные усилия по реализации Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, являющейся одним из основных компонентов мегапроекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way).

В рамках сотрудничества, AzerTelecom со стороны Азербайджана и Kazakhtelecom со стороны Казахстана создали совместное предприятие, отвечающее за строительство и эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии по маршруту Азербайджан-Казахстан по дну Каспийского моря.

На основании ранее подписанного Акционерного соглашения, Генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко и Управляющий директор по развитию бизнеса с государственными органами Kazakhtelecom Акимжан Ахылбеков подписали документ о регистрации компании. Обе стороны выразили свою поддержку новосозданному совместному предприятию в реализации строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии.

«Создание совместного предприятия – это еще один важный шаг, который стороны сделали на пути создания Транскаспийской кабельной системы. Этот шаг подтверждает приверженность обеих сторон проекту, имеющему международное значение. Совместное предприятие будет инвестировать в создание важнейшего элемента проекта «Цифровой Шелковый Путь» — Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, которая обеспечит передачу мульти-терабитных объемов данных между Азией и Европой. Маршрут «Цифровой Шелковый Путь» сыграет важную роль в улучшении деловой среды, экономическом развитии и повышении позиций стран на мировой арене. Это откроет новые возможности для регионального сотрудничества», — сказал Генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко.

Длина кабельной линии по морскому дну составит 380 км, а пропускная способность будет доходить до 400 терабит/с.

«Мы стремимся к сотрудничеству, которое позволит сделать наш проект самым значимым в регионе. В наши цели также входит установление новых партнерских отношений, способствующих стимулированию роста цифровых услуг и созданию новых продуктов, которые будут распространяться от Азии до Европы», — отметил Акимжан Ахылбеков, Управляющий директор по развитию бизнеса с государственными органами Kazakhtelecom.

Проект «Цифровой Шелковый Путь» был признан одним из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии на мероприятии «Global Strategic Infrastructure Leadership Forum», проходившем в США.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в девяти странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Kazakhtelecom является крупнейшей телекоммуникационной компанией Казахстана и имеет статус национального оператора связи.