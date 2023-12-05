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Azercell представляет проект Taksit

ИКТ Материалы 5 декабря 2023 17:25 (UTC +04:00)
Azercell представляет проект Taksit

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БАКУ/Trend/ - С 5 декабря 2023 года лидирующий оператор мобильной связи представляет проект Taksit.

На сайте www.azercellim.com можно будет приобрести в режиме онлайн любые номера Azercell стоимостью свыше 100 AZN с беспроцентным кредитом на срок до 12 месяцев. Абонент, желающий приобрести номер Azercell, должен быть пользователем BirKart. После выбора удобного периода оплаты абонент получит возможность рассчитаться за приобретенный номер в рассрочку в течение нескольких месяцев без начисления процентов по кредиту.

Чтобы получить дополнительную информацию или воспользоваться этой возможностью, просто посетите сайт www.azercellim.com. Отметим, что сайт www.azercellim.com является первой е-Коммерс платформой (онлайн-продаж), созданной для улучшения качества обслуживания абонентов за счет быстрого обслуживания, удобства пользования и широчайшей базы номеров.

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