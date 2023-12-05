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Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»

ИКТ Материалы 5 декабря 2023 17:44 (UTC +04:00)
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»

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БАКУ/Trend/ - «Nar», всегда придерживающийся стратегии клиентоориентированности и доступных цен, представляет для своих абонентов обновленную услугу «Dinlət». «Dinlət», когда-то одна из наиболее популярных услуг мобильного оператора, была усовершенствована благодаря новым функциям.

Теперь абоненты «Nar» смогут неограниченно активировать «Dinlət», заплатив всего 1,8 AZN в месяц. Для подключения к услуге достаточно выбрать желаемую мелодию на платформе www.dinlet.az и набрать *185*КодDinlət#YES.

С услугой «Dinlət» вместо стандартных гудков на линии будут звучать ваши любимые музыкальные произведения, разные мелодии, забавные реплики и так далее.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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