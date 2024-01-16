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Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством (ФОТО)

ИКТ Материалы 16 января 2024 16:49 (UTC +04:00)
Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Компания Azercell успешно прошла сертификационный аудит на соответствие международному стандарту в сфере обслуживания клиентов. Одним из показателей высокого уровня обслуживания абонентов стало вручение лидирующему оператору страны международного сертификата управления качеством ISO 10004:2018. Оценка была проведена ООО «TÜV Austria Azerbaijan» в соответствии с процедурами аудита и сертификации «TÜV AUSTRIA TURK». Срок действия сертификата - 3 года.

Отметим, что ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (члены-организации ISO). На сегодняшний день Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и практики в области управления, технологий и бизнеса. ISO 10004:2018 - это стандарт управления качеством / мониторингом и измерением удовлетворенности клиентов.

Используя технологические решения для достижения стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell стремится предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт с помощью различных каналов обслуживания и приложений самообслуживания.

Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством (ФОТО)
Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством (ФОТО)
Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством (ФОТО)
Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством (ФОТО)
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