Согласовываются проекты в рамках меморандума по развитию инноваций и стартапов – İRİA (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в рамках меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству для развития экосистемы инноваций и стартапов согласовываются конкретные проекты.

Об этом Trend сказала председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

"В рамках обсуждений по меморандуму было проведено несколько встреч. В настоящее время мы находимся на этапе согласования конкретных проектов, в рамках которых мы планируем сотрудничать. Несколько проектов, о которых мы в настоящее время договариваемся, будут объявлены в ближайшее время. Однако прогресс является вполне значимым, поскольку, на мой взгляд, это становится платформой для открытого диалога. Приоритеты всех организаций теперь ясны друг другу, и как только проекты будут согласованы, мы объявим о них и начнем их реализацию", - подчеркнула она.

Отметим, что 30 ноября 2023 года PASHA Holding, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), SABAH.lab, Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития образования при министерстве науки и образования Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для развития экосистемы инноваций и стартапов в Азербайджане.